Израильским военным удалось ликвидировать во вторник утром трех командиров группировки "Исламский джихад" в результате авиаударов по сектору Газа в ходе операции Shield and Arrow, сообщает The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"На данном этапе мы добились наших целей, мы нанесли удары, где было необходимо, и если потребуется, мы нарастим атаки. Мы готовы к любому сценарию", - заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.
Он отметил, что в операции задействовали 40 самолетов, включая истребители.
В частности, были убиты командующий группировки в северной части сектора Газа и командир, ответственный за активность "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан.
В "Исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали предпринять ответные меры. Всего, по данным палестинской стороны, авиаудары унесли жизни 13 человек, еще примерно 20 человек получили ранения.
Ожидается, что позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет заседание кабинета безопасности для оценки ситуации.
Между тем, в ожидании ответных палестинских ракетных обстрелов израильские военные рекомендовали жителям населенных пунктов в радиусе 40 км от Газы держаться поближе к специально отведенным бомбоубежищам.
На прошлой неделе после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана палестинцы запускали ракеты из сектора Газа по югу Израиля. Израильские военные ответили авиаударами.
Всего, по данным региональных СМИ, из-за роста напряженности с января погибли свыше 100 палестинцев и не менее 19 израильтян.
На международных учениях «Анатолийский орел-2023» выполнены очередные задачи
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Шуше
Алиев и Пашинян вскоре встретятся в Москве - посол РФ в Ереване
Azerkosmos и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве
За первые четыре месяц 2023 года китайско-российская торговля увеличилась на 43%
Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электросетей
Новые «Стражи Галактики» открыли летний киносезон, собрав $282 млн в дебютный уикенд
АБР прогнозирует рост численности населения Азербайджана к 2050г почти до 11 млн человек
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС