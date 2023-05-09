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Дальнее зарубежье 09.05.2023 12:51

Военные Израиля заявили о ликвидации трех командиров "Исламского джихада" в ходе ударов по сектору Газа

Израильским военным удалось ликвидировать во вторник утром трех командиров группировки "Исламский джихад" в результате авиаударов по сектору Газа в ходе операции Shield and Arrow, сообщает The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"На данном этапе мы добились наших целей, мы нанесли удары, где было необходимо, и если потребуется, мы нарастим атаки. Мы готовы к любому сценарию", - заявил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Он отметил, что в операции задействовали 40 самолетов, включая истребители.

В частности, были убиты командующий группировки в северной части сектора Газа и командир, ответственный за активность "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан.

В "Исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали предпринять ответные меры. Всего, по данным палестинской стороны, авиаудары унесли жизни 13 человек, еще примерно 20 человек получили ранения.

Ожидается, что позднее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху проведет заседание кабинета безопасности для оценки ситуации.

Между тем, в ожидании ответных палестинских ракетных обстрелов израильские военные рекомендовали жителям населенных пунктов в радиусе 40 км от Газы держаться поближе к специально отведенным бомбоубежищам.

На прошлой неделе после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана палестинцы запускали ракеты из сектора Газа по югу Израиля. Израильские военные ответили авиаударами.

Всего, по данным региональных СМИ, из-за роста напряженности с января погибли свыше 100 палестинцев и не менее 19 израильтян.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ГРУППИРОВКА, УДАРЫ


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