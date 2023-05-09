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Оборона 09.05.2023 13:05

На международных учениях «Анатолийский орел-2023» выполнены очередные задачи

В ходе международных летно-тактических учений «Анатолийский орёл-2023» в городе Конья (Турция) выполнены очередные задачи, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«В очередной день учений было совершено вхождение в воздушное пространство условного противника и с использованием возможностей современных спутниковых навигационных систем осуществлена симуляция задачи по обнаружению и уничтожению замаскированных в горной местности малых мобильных и стационарных наземных целей», - отмечается в сообщении.

Также выполнены приемы уклонения от средств противовоздушной обороны условного противника путем выполнения сложных боевых маневров на средних высотах. Поставленные задачи были успешно выполнены военными пилотами.

«В рамках взаимного обмена опытом пилоты ВВС Азербайджана делятся с военными пилотами других стран-участниц боевым опытом, обретенным в ходе 44-дневной Отечественной войны, и пользуются их опытом», - сообщает оборонное ведомство.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВВС, УЧЕНИЯ


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