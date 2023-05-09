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Дальнее зарубежье 09.05.2023 14:21

ЕС нуждается в активизации внешней политики, реформах и расширении - Шольц

ЕС потребуется вести активную внешнюю политику, расширяться, проводить реформы, если он хочет добиться благоприятных позиций в мире будущего, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Шольц заявил в Европарламенте в Страсбурге: Европа может гарантировать себе хорошее место в завтрашнем мире при наличии расширенного, реформированного, смотрящего в будущее ЕС", - сообщает "Зюддойче Цайтунг".

"Мы сказали гражданам государств Западных Балкан, Украины, Молдавии и, в перспективе, Грузии: вы относитесь к нам. Мы хотели бы, чтобы вы стали частью ЕС", - продолжил канцлер.

Он призвал Европу отказаться от "европоцентристского подхода прошлого столетия", развивать равноправные отношения со странами Азии, Африки и Латинской Америки, быстро заключить договоры о свободной торговле с Индией, Кений, Мексикой и МЕРКОСУР (Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай). В то же время Шольц призвал ЕС сокращать возможные риски в отношениях с Китаем, который, по мнению канцлера, все активнее соперничает с Евросоюзом. Однако он высказался против разрыва экономических связей с КНР.

Также, по информации западных СМИ, он заявил, что ЕС постоянно работает над усилением эффективности санкционного режима против РФ, и что готовящийся 11-й пакет санкций в отношении России не будет последним.

Канцлер отметил, что США остаются главным союзником ЕС. Тем не менее, добавил он, Евросоюз должен прикладывать усилия в сфере технологического суверенитета, обеспечения надежных каналов поставок товаров, доступа к важнейшему сырью.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЕС, ПЕРСПЕКТИВЫ, МНЕНИЕ


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