Экс-премьера Пакистан Хана арестовали в суде в ходе разбирательства по делу о коррупции

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана арестовали во вторник в Исламабаде в здании суда в ходе слушаний по его делу, в рамках которого Хана обвиняют в коррупции, сообщает "Аль-Арабийя".
Арест произвели служащие местных военизированных сил, после чего Хана поместили под стражу.
Ранее против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс. В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана столичная полиция Пакистана завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.
Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против него проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.
Однако политик пользуется значительной поддержкой населения, выступает за внеочередные выборы и пытается добиться разрешения Верховного суда для организации выборов в двух провинциях страны в качестве первого шага для восстановления власти.
На митинге в минувшие выходные Хан обвинил пакистанских военных в двух попытках покушения на него и в соучастии в этих планах Межведомственной разведки Пакистана. В свою очередь накануне военные опровергли такие обвинения Хана. В их заявлении подчеркивалось, что подобные инсинуации нужно разбирать в судебных учреждениях, и что военные оставляют за собой право обратиться с иском в суд.
На международных учениях «Анатолийский орел-2023» выполнены очередные задачи
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Шуше
Алиев и Пашинян вскоре встретятся в Москве - посол РФ в Ереване
Azerkosmos и SpaceX подписали соглашение о сотрудничестве
За первые четыре месяц 2023 года китайско-российская торговля увеличилась на 43%
Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электросетей
Новые «Стражи Галактики» открыли летний киносезон, собрав $282 млн в дебютный уикенд
АБР прогнозирует рост численности населения Азербайджана к 2050г почти до 11 млн человек
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС