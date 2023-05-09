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Дальнее зарубежье 09.05.2023 15:06

Экс-премьера Пакистан Хана арестовали в суде в ходе разбирательства по делу о коррупции

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана арестовали во вторник в Исламабаде в здании суда в ходе слушаний по его делу, в рамках которого Хана обвиняют в коррупции, сообщает "Аль-Арабийя".

Арест произвели служащие местных военизированных сил, после чего Хана поместили под стражу.

Ранее против Хана возбудили ряд уголовных дел. В частности, его обвиняют в том, что он получал подарки от иностранных лидеров и заработал на этом в общей сложности около $630 тыс. В марте после столкновений между полицейскими и сторонниками Хана столичная полиция Пакистана завела уголовное дело в отношении экс-премьера, которого обвинили в терроризме.

Хана отстранили от должности в апреле 2022 года по итогам вотума недоверия. Против него проголосовали 174 члена Национальной ассамблеи, состоящей из 342 депутатов. Сам Хан заявил, что оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном, чтобы добиться его отстранения от власти из-за его независимой внешней политики, симпатизирующей Китаю и России.

Однако политик пользуется значительной поддержкой населения, выступает за внеочередные выборы и пытается добиться разрешения Верховного суда для организации выборов в двух провинциях страны в качестве первого шага для восстановления власти.

На митинге в минувшие выходные Хан обвинил пакистанских военных в двух попытках покушения на него и в соучастии в этих планах Межведомственной разведки Пакистана. В свою очередь накануне военные опровергли такие обвинения Хана. В их заявлении подчеркивалось, что подобные инсинуации нужно разбирать в судебных учреждениях, и что военные оставляют за собой право обратиться с иском в суд.

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Тэги: ПАКИСТАН, ЭКС/ПРЕМЬЕР, АРЕСТ


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