Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электросетей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электрических сетей ОАО «Азеришыг», сообщает сайт главы государства.
Председатель «Азеришыг» Вугар Ахмедов проинформировал главу государства о проделанной работе.
Было отмечено, что в Центре инновационных технологий электрических сетей (ЦИТЭС) построена 35-киловольтная новая подстанция, установлены трансформаторы различной мощности, электрооборудование, отвечающее современным стандартам, системы электронной релейной защиты, автоматики, а также система диспетчерского управления SCADA, которая охватывает 0,4-киловольтные сети.
На территории центра размещены соответствующие устройства для зарядки электромобилей. Здесь также установлены солнечные панели. Часть энергии, полученной посредством этих панелей, используется на подстанции для удовлетворения внутренних потребностей в случае аварийной ситуации и зарядных устройств для электромобилей. Оставшаяся энергия в автоматическом режиме передается в сеть.
Традиционная сеть электроснабжения города Шуша будет переведена на цифровую картографическую систему, что обеспечит ведение планировочных и измерительных работ. Вместо прежних 48 комплектных трансформаторных подстанций (КТП), наносящих ущерб эстетическому облику города, создается кольцевая схема электроснабжения, включающая девять 35/0,4-киловольтных трансформаторных подстанций с современными силовыми кабелями. В результате всего этого устраняются внешнее физическое вмешательство и воздействие на окружающую среду, выполняются экологические требования, ликвидируются риски, связанные с пожарной безопасностью лесополос и живых организмов. Кроме того, до 3-3,5 процента снижаются потери энергии, достигается 60% экономия рабочей силы, товаров и материалов и эксплуатационных расходов, улучшаются параметры качества энергоснабжения, полностью обеспечивается соблюдение правил технической безопасности.
Б.Рустамбеков
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