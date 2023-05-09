Решения ЕС стоит принимать не единогласием, а квалифицированным большинством - канцлер ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что назревшая институциональная реформа Евросоюза предполагает очевидную, по его мнению, необходимость принятия большего числа решений в Совете ЕС не единогласием, а квалифицированным большинством.
"Надо принимать больше решений совета квалифицированным большинством по части международной и налоговой политики", - заявил Шольц, выступая во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге с докладом в серийных дебатах с участием европейских лидеров "Это Европа".
Депутаты Европарламента приветствовали аплодисментами это предложение германского федерального канцлера.
"Хочу сказать скептикам, что не единогласие или стопроцентное одобрение всех решений создают наиболее возможную демократическую легитимность. Напротив, это как раз поиск и борьба за союзы большинства характеризуют нас в качестве демократов", - объяснил Шольц свою позицию.
По его словам, поиск компромиссов, учитывающий интересы меньшинства, является "именно тем, что соответствует нашей концепции либеральной демократии".
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