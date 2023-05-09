Совместный координационный центр возобновил инспекции судов, идущих с Украины с сельхозпродукцией в рамках "черноморской зерновой инициативы", сообщает во вторник "Сабах".
Соответствующая информация ранее стала известна турецким СМИ от Минобороны Турции.
Как напоминает издание, в ООН накануне сообщали, что в воскресенье и понедельник инспекций судов не проводилось.
Между тем в турецком Минобороны подтвердили, что 10 - 11 мая Турция, РФ, Украина и ООН проведут переговоры по тематике "зерновой сделки".
Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней. Таким образом, срок ее действия истек 18 марта, однако "зерновую сделку" продлили еще на 60 дней.
В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские условия по "зерновой сделке" не выполнены до сих пор, "время сжимается", диалог по ней будет продолжен, заявил.
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