Китай может сыграть значительную роль в урегулировании ситуации вокруг Украины - глава МИД ФРГ

Китай способен внести весомый вклад в завершение кризиса вокруг Украины, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Баербок после переговоров с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.

"Китай как постоянный член СБ ООН может сыграть важную роль в окончании кризиса, если он это пожелает", - приводит агентство RND ее слова с совместной пресс-конференции с китайским коллегой.

В то же время, по ее словам, любое мирное решение должно иметь в своей основе Устав ООН, поэтому, подчеркнула Баербок, "Россия должна вывести войска с Украины".

Вместе с тем, по информации "Франкфуртер альгемайне цайтунг", она призвала КНР не поставлять России товары двойного назначения. Она напомнила, что в ЕС идет работа над 11-м пакетом санкций в отношении РФ, и обхода санкций необходимо избежать. Министр выразила надежду, что Китай сможет "оказать соответствующее воздействие на свои компании".

В свою очередь Цинь Ган заявил, что власти КНР отреагируют соответствующим образом на любые санкции и защитят интересы китайских компаний.

Глава МИД КНР заявил также о желании вместе с ФРГ добиваться мира во всем мире. Вместе с тем министр предостерег от какого-либо внешнего вмешательства в ситуацию вокруг Тайваня.

Накануне стало известно, что в Евросоюзе рассматривают предложение о введении санкций в отношении китайских компаний, продающих России оборудование, которое, как считают в ЕС, может использовать военно-промышленный комплекс России. В связи с этим представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что отношения ЕС и КНР серьезно пострадают, если Евросоюз решится на санкции против китайских компаний в связи с их деловыми контактами с РФ.

В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию из 12 пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон. В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не считает жизнеспособным план Пекина по урегулированию конфликта на Украине и ориентируется только на предложения, выдвинутые Киевом.