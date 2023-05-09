Китай может сыграть значительную роль в урегулировании ситуации вокруг Украины - глава МИД ФРГ

Китай способен внести весомый вклад в завершение кризиса вокруг Украины, заявила во вторник глава МИД ФРГ Анналена Баербок после переговоров с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом.
"Китай как постоянный член СБ ООН может сыграть важную роль в окончании кризиса, если он это пожелает", - приводит агентство RND ее слова с совместной пресс-конференции с китайским коллегой.
В то же время, по ее словам, любое мирное решение должно иметь в своей основе Устав ООН, поэтому, подчеркнула Баербок, "Россия должна вывести войска с Украины".
Вместе с тем, по информации "Франкфуртер альгемайне цайтунг", она призвала КНР не поставлять России товары двойного назначения. Она напомнила, что в ЕС идет работа над 11-м пакетом санкций в отношении РФ, и обхода санкций необходимо избежать. Министр выразила надежду, что Китай сможет "оказать соответствующее воздействие на свои компании".
В свою очередь Цинь Ган заявил, что власти КНР отреагируют соответствующим образом на любые санкции и защитят интересы китайских компаний.
Глава МИД КНР заявил также о желании вместе с ФРГ добиваться мира во всем мире. Вместе с тем министр предостерег от какого-либо внешнего вмешательства в ситуацию вокруг Тайваня.
Накануне стало известно, что в Евросоюзе рассматривают предложение о введении санкций в отношении китайских компаний, продающих России оборудование, которое, как считают в ЕС, может использовать военно-промышленный комплекс России. В связи с этим представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что отношения ЕС и КНР серьезно пострадают, если Евросоюз решится на санкции против китайских компаний в связи с их деловыми контактами с РФ.
В марте Китай представил свой план по украинскому урегулированию из 12 пунктов. Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что урегулирование украинского кризиса возможно только на основе мирных переговоров и учета озабоченностей всех заинтересованных сторон. В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не считает жизнеспособным план Пекина по урегулированию конфликта на Украине и ориентируется только на предложения, выдвинутые Киевом.
Столтенберг о вступлении Украины НАТО: если Украина не восторжествует, то вообще нечего будет обсуждать
На международных учениях «Анатолийский орел-2023» выполнены очередные задачи
Минэнерго США слегка повысило прогнозы добычи нефти по ОПЕК и России в 2023г
Минэнерго США резко понизило прогноз цены Brent на 2023 г. - до $78,65/барр
США слегка понизили прогноз добычи нефти в стране в 2023 г. - на 10 тыс. б/с, до 12,53 млн б/с
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электросетей
Новые «Стражи Галактики» открыли летний киносезон, собрав $282 млн в дебютный уикенд
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС