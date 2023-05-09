Саудовская Аравия начнет операцию по доставке гуманитарной помощи в Судан

Саудовская Аравия во вторник приступит к поставкам гуманитарной помощи и медицинского оборудования в Судан по организованному "воздушному мосту", сообщает "Аль-Арабийя".
Первые партии помощи перебросят в охваченный конфликтом Судан на двух самолетах. Поддержанием работы "воздушного моста" заведует Центр гуманитарной и чрезвычайной помощи имени короля Салмана.
Ранее во вторник представитель Международной организации по миграции Пол Диллон сообщил, что число внутренне перемещенных лиц в Судане возросло с прошлой недели в два раза и перевалило за отметку в 700 тыс. человек. До этого в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев приводили оценки, согласно которым итоговое число беженцев из Судана может составить 860 тыс. человек.
При этом, по данным ООН, примерно треть населения Судана - порядка 16 млн человек - нуждалась в гуманитарной помощи еще до начала столкновений 15 апреля.
Между тем, в Джидде ранее стартовали переговоры между делегациями от суданской армии и ведущего против нее борьбу формирования "Силы быстрого реагирования" (СБР).
В 2019 году в Судане произошел военный переворот, президента страны Омара аль-Башира арестовали. В свержении президента принимали активное участие командующий ВС Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан и глава СБР Мухаммед Хамдан Дагало. Впоследствии аль-Бурхан при поддержке Дагало руководил временными властями Судана и готовил передачу власти гражданскому правительству.
В декабре 2022 года аль-Бурхан, Дагало и лидеры продемократической коалиции "Силы за свободу и перемены" достигли соглашения, согласно которому, суданские военные должны были отойти от власти, а СБР - войти в состав вооруженных сил. Финальный вариант соглашения должны были подписать в апреле, однако военные и СБР разошлись во мнениях о сроках включения СБР в ряды вооруженных сил: по некоторым данным, аль-Бурхан хотел добиться этого за два года, а Дагало - за 10 лет.
15 апреля в суданской столице Хартуме и некоторых других городах вспыхнули столкновения с применением тяжелого вооружения между военными и СБР. Стороны периодически объявляют о прекращении огня, однако на практике такие договоренности в Судане пока плохо соблюдаются.
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