США слегка понизили прогноз добычи нефти в стране в 2023 г. - на 10 тыс. б/с, до 12,53 млн б/с

Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) на 2023 год с 12,54 млн б/с до 12,53 млн б/с, говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) Минэнерго.

При этом прогнозный показатель на 640 тыс. б/с превышает результат 2022 года - 11,89 млн б/с. Кроме того, он на 230 тыс. б/с выше последнего среднегодового рекорда добычи сырой нефти в США, установленного в 2019 году - 12,3 млн б/с.

Ведомство также понизило прогноз добычи в 2024 году - на 60 тыс. б/с, до 12,69 млн б/с.