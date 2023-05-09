Минэнерго США повысило прогноз потребления нефти в мире в 2023г до 101 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов (ЖУВ) в мире в 2023 году составит 100,99 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

EIA увеличило свой прогноз, озвученный в апреле, на 120 тыс. б/с. Министерство также изменило оценку спроса на нефть в 2022 году, повысив ее на 10 тыс. б/с - с 99,42 млн б/с до 99,43 млн б/с.

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,56 млн б/с относительно прошлого года (прогноз, данный в прошлом месяце, - 1,44 млн б/с).

Прогноз потребления нефти и ЖУВ на 2024 год также скорректирован в сторону увеличения - на 20 тыс. б/с - до 102,71 млн б/с.