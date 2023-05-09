Европарламент одобрил помощь Молдове в размере 145 млн евро, выдвинув ряд политических условий

Депутаты Европарламента одобрили во вторник дополнительную макрофинансовую помощь Молдове в размере 145 млн евро для покрытия потребностей страны в финансировании в 2023 году.
Тем самым Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о поддержке правительства Молдаве в стабилизации экономической ситуации. За это предложение проголосовал 561 депутат, против выступили 43, и 20 парламентариев воздержались, сообщает пресс-служба законодательной ассамблеи ЕС.
В коммюнике поясняется, что помощь в размере 45 млн евро в виде грантов и до 100 млн евро в виде кредитов будет предоставлена двумя траншами, запланированными на третий и четвертый кварталы 2023 года при выполнении Кишиневом "определенных политических условий".
"К ним относятся реформы системы правосудия, обеспечение верховенства права и борьба с коррупцией, а также хороший прогресс в реализации макроэкономической программы Международного валютного фонда", - говорится в документе Европарламента.
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