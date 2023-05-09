Блинкен не согласен, что в США устали поддерживать Украину

В американских правящих кругах по-прежнему настроены активно поддерживать Украину, заявил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Я не согласен с предположением о том, что такая наша поддержка становится слабее", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Так Блинкен ответил на вопрос журналиста, предположившего, что в Вашингтоне политические круги теперь не так яро настроены помогать Киеву.