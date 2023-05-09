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Дальнее зарубежье 09.05.2023 21:45

Блинкен не согласен, что в США устали поддерживать Украину

В американских правящих кругах по-прежнему настроены активно поддерживать Украину, заявил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Я не согласен с предположением о том, что такая наша поддержка становится слабее", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

Так Блинкен ответил на вопрос журналиста, предположившего, что в Вашингтоне политические круги теперь не так яро настроены помогать Киеву.

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Тэги: США, УКРАИНА, ПОДДЕРЖКА, БЛИНКЕН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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