Блинкен не согласен, что в США устали поддерживать Украину

В американских правящих кругах по-прежнему настроены активно поддерживать Украину, заявил во вторник глава Госдепа Энтони Блинкен.
"Я не согласен с предположением о том, что такая наша поддержка становится слабее", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.
Так Блинкен ответил на вопрос журналиста, предположившего, что в Вашингтоне политические круги теперь не так яро настроены помогать Киеву.
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