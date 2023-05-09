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09.05.2023 23:27

Столтенберг о вступлении Украины НАТО: если Украина не восторжествует, то вообще нечего будет обсуждать

Все страны НАТО поддерживают идею вступления Украины в альянс, но ответить на вопрос о сроках пока не представляется возможным, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью газете в интервью газете Washington Post.

"Во-первых, все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой путь, что это решать не Москве, а Киеву. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми. Тогда вопрос в том, когда, и я не могу дать вам расписание по этому поводу", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос о реалистичном пути вступления Украины в НАТО.

Как отметил Столтенберг, "мы сейчас работаем с ними (Украиной – ИФ-У), чтобы помочь им перейти от оборудования, доктрин и стандартов советской эпохи к доктринам и стандартам НАТО, сделать их вооруженные силы совместимыми с силами НАТО и помочь им в дальнейшем реформировании и модернизировать свои институты обороны и безопасности".

При этом генсек НАТО в очередной раз подчеркнул, что "насущная задача сейчас состоит в том, чтобы Украина состоялась как суверенное, независимое государство, потому что если Украина не восторжествует, то вообще нечего будет обсуждать".

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Тэги: СТОЛТЕНБЕРГ, УКРАИНА, НАТО


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