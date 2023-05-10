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Дальнее зарубежье 10.05.2023 10:28

SpaceX запустит на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в среду стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает американская компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 13:09 по времени Тихоокеанского побережья США.

Это будет 84-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 15-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,3 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You, находящуюся в Тихом океане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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