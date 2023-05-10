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Карабах 10.05.2023 10:18

Карабах и Восточный Зангезур возрождаются – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что со 2 по 10 мая 2023 года заложил фундамент 10 сел в Карабахе и Восточном Зангезуре.

«Я со 2 мая по сегодняшний день нахожусь в Карабахе и Восточном Зангезуре. За это время было проведено много мероприятий, в частности, были заложены фундаменты 10 сел и ряд других открытий и в течение этих дней я увидел, как Карабах и Восточный Зангезур возрождается», - сказал Алиев в среду во время обращения к народу по случаю 100-летия со дня рождения Общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Он также отметил, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре строятся и восстанавливаются дороги, мосты, тоннели, электростанции, водохранилища, электролинии, школы, больницы, жилые здания и мечети.

Х.Насирзаде

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ВОЗРОЖДЕНИЕ


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