Алиев: в Азербайджане сохраняется стабильность

В Азербайджане сегодня сохраняется стабильность, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«По сегодняшний день мы сохраняем стабильность (в стране). Стабильность – основное условие для развития, безопасности», - заявил Алиев в своем обращении к народу в среду из города Шуша.
По его словам, сегодня во многих местах мира нарушена стабильность, происходят войны, конфликты и столкновения, что «отбрасывает страны назад».
«Поэтому на примере Азербайджана все воочию увидели, что там, где стабильность, там спокойствие и развитие. А для стабильность необходим сильный лидер. Азербайджанский народ выбрав в лице Гейдара Алиева сильного лидера, доверил ему свою судьбу. И не ошибся», - заявил глава государства.
Р.Керимов
НБКО Embafinans направила 3 млн манатов на выплату дивидендов акционерам
Баку и Астрахань могут наладить судоходную линию между портами
Чистая прибыль Occidental Petroleum в I кв. упала в 4,8 раза, выручка не оправдала прогнозов
Либерман: никто не производил такого впечатления с первой минуты знакомства, как Гейдар Алиев
В Азербайджане за сутки от COVID-19 умерли 3 человека
Алиев принял участие в открытии Центра инновационных технологий Шушинских электросетей
Алиев посещает Cальянский район
Узбекистан начинает готовиться к досрочным выборам президента
SpaceX запустит на орбиту новую партию из 51 интернет-спутника Starlink
Байден не исключил, что не поедет на саммит G7, если проблема госдолга не будет решена к моменту отъезда
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС