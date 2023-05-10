Алиев: в Азербайджане сохраняется стабильность

В Азербайджане сегодня сохраняется стабильность, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«По сегодняшний день мы сохраняем стабильность (в стране). Стабильность – основное условие для развития, безопасности», - заявил Алиев в своем обращении к народу в среду из города Шуша.

По его словам, сегодня во многих местах мира нарушена стабильность, происходят войны, конфликты и столкновения, что «отбрасывает страны назад».

«Поэтому на примере Азербайджана все воочию увидели, что там, где стабильность, там спокойствие и развитие. А для стабильность необходим сильный лидер. Азербайджанский народ выбрав в лице Гейдара Алиева сильного лидера, доверил ему свою судьбу. И не ошибся», - заявил глава государства.

Р.Керимов