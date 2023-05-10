Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8652 RUR   0.0218 GBR   2.1458 TRY   0.0871

Цена на нефть

09.05 $/bbl +/- WTI 73.71 +0.55 Brent 77.44 +0.43

ТЭК 10.05.2023 10:56

Число стран-покупателей азербайджанского газа за год увеличится до 10 - Алиев

Число стран, покупающих азербайджанский газ, за год может увеличиться с 6 до 10, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Насколько большую значимость представляет сегодня азербайджанский газ, видят все. Геополитическая значимость нашей страны существенно возросла. В настоящее время азербайджанский газ поставляется в 6 стран (Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года и в Румынию – ИФ). Если все пойдет по плану, то в течение года их число увеличится до 10», - сказал Алиев в среду в обращении к народу.

По его словам, география покупателей азербайджанского газа будет расширяться. «

Это приносит нам как доход, так и увеличивает наш политический вес и расширяет наши возможности политического влияния», - добавил президент.

Ранее президент Азербайджана заявлял, что Азербайджан планирует в конце 2023 года начать поставки газа в Венгрию и Словакию. Кроме этого, Сербия заявляла, что в начале 2024 года рассчитывает на поставки газа из Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Добыча газа в рамках Стадии-3 проекта «Шах-Дениз» может начаться в течение 4 лет - Алиев Алиев считает реалистичными планы по удвоению поставок азербайджанского газа в Европу к 2027г Азербайджан планирует в конце 2023г начать поставки газа в Венгрию и Словакию - Алиев Алиев назвал «своевременным шагом» запуск инициативы «Кольцо солидарности» для увеличения объема поставок газа из Азербайджана в Европу Азербайджан планирует в конце 2023г начать поставки газа в Венгрию - Алиев Азербайджан к 2027г увеличит экспорт газа в Европу минимум до 20 млрд кубометров – Алиев Азербайджан продолжит увеличивать экспорт газа - Алиев Азербайджан в течение 5-6 лет может увеличить добычу газа на 10 млрд кубометров - Алиев Азербайджан планирует в 2024 году начать добычу глубокозалегающего газа на блоке АЧГ на Каспии - Алиев Азербайджан в 2023г планирует экспорт газа на уровне 24 млрд кубометров, из них почти 12 млрд кубометров в Европу – Алиев

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az