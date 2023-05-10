Число стран-покупателей азербайджанского газа за год увеличится до 10 - Алиев

Число стран, покупающих азербайджанский газ, за год может увеличиться с 6 до 10, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Насколько большую значимость представляет сегодня азербайджанский газ, видят все. Геополитическая значимость нашей страны существенно возросла. В настоящее время азербайджанский газ поставляется в 6 стран (Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года и в Румынию – ИФ). Если все пойдет по плану, то в течение года их число увеличится до 10», - сказал Алиев в среду в обращении к народу.

По его словам, география покупателей азербайджанского газа будет расширяться. «

Это приносит нам как доход, так и увеличивает наш политический вес и расширяет наши возможности политического влияния», - добавил президент.

Ранее президент Азербайджана заявлял, что Азербайджан планирует в конце 2023 года начать поставки газа в Венгрию и Словакию. Кроме этого, Сербия заявляла, что в начале 2024 года рассчитывает на поставки газа из Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

Н.Аббасова