Число стран-покупателей азербайджанского газа за год увеличится до 10 - Алиев

Число стран, покупающих азербайджанский газ, за год может увеличиться с 6 до 10, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Насколько большую значимость представляет сегодня азербайджанский газ, видят все. Геополитическая значимость нашей страны существенно возросла. В настоящее время азербайджанский газ поставляется в 6 стран (Грузию, Турцию, Грецию, Болгарию, Италию, а с этого года и в Румынию – ИФ). Если все пойдет по плану, то в течение года их число увеличится до 10», - сказал Алиев в среду в обращении к народу.
По его словам, география покупателей азербайджанского газа будет расширяться. «
Это приносит нам как доход, так и увеличивает наш политический вес и расширяет наши возможности политического влияния», - добавил президент.
Ранее президент Азербайджана заявлял, что Азербайджан планирует в конце 2023 года начать поставки газа в Венгрию и Словакию. Кроме этого, Сербия заявляла, что в начале 2024 года рассчитывает на поставки газа из Азербайджана.
Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).
На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.
Н.Аббасова
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