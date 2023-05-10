Валютные резервы Азербайджана превышают внешний долг почти в 10 раз - Алиев

Валютные резервы Азербайджана в настоящее время составляют $65 млрд, в то время как внешний долг превышает $6 млрд, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«За последние 20 лет наша экономика (ВВП – ИФ) выросла в три раза. Валютные резервы Азербайджана на сегодня достигли $65 млрд, в то время как внешний долг страны составляет чуть более $6 млрд. Таким образом, валютные резервы страны превышают внешний долг приблизительно в 10 раз», - заявил Алиев в среду в обращении к народу.

Глава государства также подчеркнул, что внешний долг Азербайджана составляет всего 9-10% ВВП.

«Это все показывает, что мы ни от кого независим. Мы не вмешиваемся ни в чьи дела, но и не допускали и не допустим вмешательства в свои дела. Как в политических вопросах, так и в экономических», - добавил Алиев.

Б.Рустамбеков