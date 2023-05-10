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СНГ 10.05.2023 11:25

Узбекистан начинает готовиться к досрочным выборам президента

Центральная избирательная комиссия Узбекистана на заседании в среду приняла постановление о начале кампании по проведению досрочных выборов президента страны, назначенных на 9 июля, сообщает пресс-служба ЦИК.

"В соответствии с постановлением ЦИК 10 мая объявлено днем начала избирательной кампании по проведению досрочных выборов президента Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на заседании также утвержден календарный план мероприятий по проведению предстоящих выборов.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на встрече 8 мая с главами палат Олий Мажлиса (парламента), политических партий, органов судебной и исполнительной власти заявил, что подписал указ о проведении досрочных выборов главы государства.

Он пояснил, почему он считает необходимым проведение досрочных выборов, а также об отказе от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока.

"Почему я сам отказываюсь от оставшихся трех с половиной лет своего президентского срока? Вы сами видите: согласно нашему основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс", - отметил Мирзиеев.

По его словам, обновленная Конституция "ставит перед президентом, парламентом, правительством неотложные новые политические, социальные и экономические задачи".

Предстоящие 9 июля президентские выборы станут первыми после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий руководитель страны Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.

Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года - после смерти первого главы государства Ислама Каримова, возглавлявшего страну с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиеев, набрав 80,12% голосов, вновь выиграл президентские выборы.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПОДГОТОВКА


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