Алиев: желание тех, кто хочет сегодня оставить Азербайджан вне «Среднего коридора», не сбудeтся

Азербайджан сегодня превратился в один из транспортных центров Евразии, заявил президент страны Ильхам Алиев.
«Сегодня Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии. Хочу напомнить, что именно по инициативе Гейдара Алиева в Азербайджане была проведена очень крупная и представительная международная конференция по Международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия», - сказал Алиев в среду в обращении к народу.
По его словам, именно в те годы была заложена основа проекта, «именуемого нами сегодня «Средний коридор», - Европа-Кавказ-Азия».
«То есть прохождение этого коридора через территорию Азербайджана было обусловлено в те годы. Хотя некоторые не хотели этого. К сожалению, и сегодня есть те, кто пытается оставить Азербайджан вне этого стратегического проекта, но их желаниям не дано сбыться», - добавил президент.
Р.Ахмедов
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