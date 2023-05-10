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Транспорт и связь 10.05.2023 11:17

Алиев: желание тех, кто хочет сегодня оставить Азербайджан вне «Среднего коридора», не сбудeтся

Азербайджан сегодня превратился в один из транспортных центров Евразии, заявил президент страны Ильхам Алиев.

«Сегодня Азербайджан превратился в один из транспортных центров Евразии. Хочу напомнить, что именно по инициативе Гейдара Алиева в Азербайджане была проведена очень крупная и представительная международная конференция по Международному транспортному коридору Европа-Кавказ-Азия», - сказал Алиев в среду в обращении к народу.

По его словам, именно в те годы была заложена основа проекта, «именуемого нами сегодня «Средний коридор», - Европа-Кавказ-Азия».

«То есть прохождение этого коридора через территорию Азербайджана было обусловлено в те годы. Хотя некоторые не хотели этого. К сожалению, и сегодня есть те, кто пытается оставить Азербайджан вне этого стратегического проекта, но их желаниям не дано сбыться», - добавил президент.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ТРАНСПОРТ, РОЛЬ


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