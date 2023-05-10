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Карабах 10.05.2023 11:39

Алиев: Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что победа во Второй Карабахской войне является историческим успехом для страны.

«Победа во Второй Карабахской войне – это наш исторический успех, историческая победа. На протяжении 30 лет Армения при поддержке своих покровителей делала все возможное, чтобы не возвращать нам эти земли. Рассчитывала и на географический рельеф, рассчитывала и на 5, 6, иногда 7 линий оборонительных укрепсооружений, рассчитывала и на своих покровителей. Считала, что мы смиримся с такой ситуацией. Но я говорил: нет, не смиримся. Я говорил об этом, и им нужно было услышать меня. Я говорил, что рано или поздно мы вернемся и одним пинком выгоним врага, поднимем наш флаг и будем жить на родных землях. Вторая Карабахская война продемонстрировала всему миру несгибаемый дух азербайджанского народа. Именно это вело нас вперед», - сказал Алиев в среду в обращении к народу.

«Эта победа будет жить, пока живет Азербайджан, в наших сердцах, в нашей памяти, в книгах, произведениях. Это – героический эпос. Это – невиданный героизм», - сказал президент.

Алиев отметил, что увидеть Карабах освобожденным было главной мечтой Гейдара Алиева и азербайджанцев всего мира.

«Мы исполнили эту мечту, мечту азербайджанского народа. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю. После того, как в тот день мне отсюда, вот с этой площади был отдан военный рапорт об освобождении Шуши, на этом здании был поднят наш флаг, я посетил могилу отца и сказал про себя: «Задача выполнена. Докладывает Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев!». Затем я посетил Шехидляр хийабаны, склонил голову перед духом наших шехидов и сказал про себя: ваша кровь не осталась на земле», - сказал президент.

Президент также отметил. что эта победа одновременно возлагает дополнительную ответственность. «Выражая сегодня почтение к светлой памяти великого лидера, мы всегда должны быть достойны этой Победы, каждый из нас, повсюду. Эта Победа одновременно возлагает на каждого из нас дополнительную ответственность. Мы должны быть достойны этой Победы. Уверен, что так и будет», - сказал глава государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, ПОБЕДА


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