Баку и Астрахань могут наладить судоходную линию между портами

Губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин предложил организовать регулярную судоходную линию между портами Астрахань и Баку.
«В прошлом году товарооборот между нами увеличился почти в четыре раза, но это далеко не предел. Мы можем наращивать грузоперевозки не только по железной дороге, но и морем, используя все мощности МТК «Север – Юг» и организовать регулярную судоходную линию между портами Астрахани и Азербайджана», - отметил Бабушкин на встрече с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым.
Х.Насирзаде
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