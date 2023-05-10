Баку и Астрахань могут наладить судоходную линию между портами

Губернатор Астраханской области РФ Игорь Бабушкин предложил организовать регулярную судоходную линию между портами Астрахань и Баку.

«В прошлом году товарооборот между нами увеличился почти в четыре раза, но это далеко не предел. Мы можем наращивать грузоперевозки не только по железной дороге, но и морем, используя все мощности МТК «Север – Юг» и организовать регулярную судоходную линию между портами Астрахани и Азербайджана», - отметил Бабушкин на встрече с вице-премьером Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Х.Насирзаде