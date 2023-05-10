Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8652 RUR   0.0218 GBR   2.1458 TRY   0.0871

Цена на нефть

09.05 $/bbl +/- WTI 73.71 +0.55 Brent 77.44 +0.43

Дальнее зарубежье 10.05.2023 16:04

Израильские военные перехватили выпущенные из сектора Газа ракеты

Палестинцы выпустили в среду из сектора Газа девять ракет по израильскому городу Сдерот, однако военным Израиля удалось сбить их всех при помощи системы ПРО "Железный купол", сообщает Times of Israel.

В нескольких городах южного Израиля, в том числе в Ашкероне, прозвучала воздушная тревога - впервые с начала израильской операции Shield and Arrow.

В результате ракетного обстрела никто не пострадал.

Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что ранее в среду израильский самолет нанес удары по сектору Газа. В результате погиб как минимум один палестинец.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильским военным удалось ликвидировать трех командиров группировки "Исламский джихад" в ходе операции Shield and Arrow. По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, были убиты командующий группировки в северной части сектора Газа и командир, ответственный за активность "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан.

В "Исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали принять ответные меры. Всего, по данным палестинской стороны, авиаудары унесли жизни 13 человек, еще примерно 20 человек получили ранения.

Между тем, в ожидании ответных палестинских ракетных обстрелов израильские военные рекомендовали жителям населенных пунктов в радиусе 40 км от Газы держаться поближе к специально отведенным бомбоубежищам.

На прошлой неделе после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана палестинцы запускали ракеты из сектора Газа по югу Израиля. Израильские военные ответили авиаударами.

Всего, по данным региональных СМИ, из-за роста напряженности с января погибли свыше 100 палестинцев и не менее 19 израильтян.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, РАКЕТЫ, ПЕРЕХВАТ


Похожие новости


Более 40 ракет выпустили за ночь из сектора Газа в сторону Израиля - ЦАХАЛ Израильская армия наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетные пуски Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа Армия обороны Израиля сбила две ракеты, выпущенные из сектора Газа в сторону Израиля Израильтяне нанесли удар по сектору Газа, уничтожен один из лидеров палестинского "Исламского джихада" Армия Израиля нанесла удар по военной базе ХАМАС в секторе Газа Красный Крест готов быть посредником при передаче тел погибших и задержанных в ходе израильско-палестинского конфликта Нетаньяху доволен итогами операции против сектора Газа Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС в секторе Газа Глава МИД Израиля заявил Блинкену, что необходимо время для прекращения огня в Газе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az