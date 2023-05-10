Израильские военные перехватили выпущенные из сектора Газа ракеты

Палестинцы выпустили в среду из сектора Газа девять ракет по израильскому городу Сдерот, однако военным Израиля удалось сбить их всех при помощи системы ПРО "Железный купол", сообщает Times of Israel.
В нескольких городах южного Израиля, в том числе в Ашкероне, прозвучала воздушная тревога - впервые с начала израильской операции Shield and Arrow.
В результате ракетного обстрела никто не пострадал.
Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что ранее в среду израильский самолет нанес удары по сектору Газа. В результате погиб как минимум один палестинец.
Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильским военным удалось ликвидировать трех командиров группировки "Исламский джихад" в ходе операции Shield and Arrow. По словам представителя ЦАХАЛ контр-адмирала Даниэля Хагари, были убиты командующий группировки в северной части сектора Газа и командир, ответственный за активность "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан.
В "Исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали принять ответные меры. Всего, по данным палестинской стороны, авиаудары унесли жизни 13 человек, еще примерно 20 человек получили ранения.
Между тем, в ожидании ответных палестинских ракетных обстрелов израильские военные рекомендовали жителям населенных пунктов в радиусе 40 км от Газы держаться поближе к специально отведенным бомбоубежищам.
На прошлой неделе после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана палестинцы запускали ракеты из сектора Газа по югу Израиля. Израильские военные ответили авиаударами.
Всего, по данным региональных СМИ, из-за роста напряженности с января погибли свыше 100 палестинцев и не менее 19 израильтян.
Второй ЖК в Шуше будет рассчитан на 238 квартир
ЖК в Шуше будет сдан в эксплуатацию в конце 2023 года
Алиев прокомментировал установку ППП на границе Азербайджана и Армении на въезде в Лачинский район
Еврокомиссия объявила первый тендер на совместную закупку газа
Авиакомпании РФ будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю
Чехия увеличила в I кв. импорт нефти из Азербайджана в 1,6 раза г/г
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Президент Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева
Международный туризм в первом квартале года восстановился на 80% от уровня 2019 г. - UNWTO
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС