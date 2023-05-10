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Транспорт и связь 10.05.2023 16:42

Авиакомпании РФ будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю

Авиакомпании РФ после выхода указа президента Владимира Путина о снятии ограничений на полеты между Россией и Грузией будут летать из Москвы в Тбилиси и обратно по 7 раз в неделю, сообщил "Интерфаксу" представитель Минтранса РФ.

"В настоящее время перевозчиками ведется подготовка к возобновлению полетов. Российские авиакомпании будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. Полеты будут выполняться на воздушных судах отечественного производства", - отметил он.

Авиасообщение между РФ и Грузией было прервано в июле 2019 года после выхода соответствующего указа российского президента. Документ ввел запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, туроператорам было рекомендовано воздержаться от продаж путевок в эту страну. Параллельно Минтранс РФ сообщал о запрете полетов грузинских перевозчиков - пока те не погасят долги за аэронавигацию и не предоставят гарантии безопасности перевозок.

До приостановки авиасообщения из РФ в Грузию летали "Аэрофлот", "Уральские авиалинии", S7, Red Wings, "ЮТэйр", "Победа". В направлении России рейсы выполняли Georgian Airways и MyWay Airlines.

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Тэги: РОССИЯ, ГРУЗИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, МИНТРАНС


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