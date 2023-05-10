Байрамов и Мирзоян проведут переговоры в Москве

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут переговоры в Москве 19 мая, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. "По приглашению российской стороны 19 мая в Москве запланирована встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - сказала Бадалян. На столе переговоров - текст мирного соглашения.

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