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Регион 10.05.2023 15:48

Байрамов и Мирзоян проведут переговоры в Москве

Главы МИД Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян проведут переговоры в Москве 19 мая, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

"По приглашению российской стороны 19 мая в Москве запланирована встреча глав МИД Армении и Азербайджана", - сказала Бадалян.

На столе переговоров - текст мирного соглашения.

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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, ПЕРЕГОВОРЫ, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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