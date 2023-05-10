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Макроэкономика 10.05.2023 15:49

Инфляция в Азербайджане в апреле замедлилась до 0,3%, среднегодовая - до 13,5%

В Азербайджане в апреле 2023 года зафиксирована инфляция на уровне 0,3% против инфляции в 0,7% в марте, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в апреле составила 0,3%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 0,3%, непродовольственные товары подорожали на 0,3%, услуги - на 0,4%», - отметили в Госкомстате.

Инфляция (12-тимесячная) в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года составила 12,8%. При этом продовольственные товары в апреле 2023 года по сравнению апрелем 2022 года подорожали на 15,1%, непродовольственные товары – 11,3%, услуги – 10,7%.

По данным статистики, в апреле мясо и мясная продукция подорожали на 1,4%, молочная продукция - на 0,1%, фрукты - на 2,3%, варенье, мед, шоколад и конфеты – на 0,3%, сахар, чай и какао – на 0,2%, минеральные и прохладительные напитки - на 0,6%, спиртные напитки – на 0,4%, табачные изделия – на 3,3%.

В апреле цены подешевели на хлеб, хлебобулочные изделия и крупы - на 0,5%, рыба и рыбная продукция - на 0,6%, яйца – на 2,8%, сливочное и растительное масла - на 0,6%, овощи – на 1,7%.

По данным статистики, среднегодовая инфляция на конец апреля 2023 года замедлилась до 13,5% против 13,8% на конец марта. При этом среднегодовой рост цен на продовольственные товары составил 16,6%, непродовольственные товары – на 11,8%, услуги – на 10,7%.

Согласно прогнозам министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году составит 6,9%.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составила 13,9%.

Н.Аббасова

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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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