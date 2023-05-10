Инфляция в Азербайджане в апреле замедлилась до 0,3%, среднегодовая - до 13,5%

В Азербайджане в апреле 2023 года зафиксирована инфляция на уровне 0,3% против инфляции в 0,7% в марте, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Инфляция в Азербайджане в апреле составила 0,3%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак выросли на 0,3%, непродовольственные товары подорожали на 0,3%, услуги - на 0,4%», - отметили в Госкомстате.
Инфляция (12-тимесячная) в апреле 2023 года по сравнению с апрелем 2022 года составила 12,8%. При этом продовольственные товары в апреле 2023 года по сравнению апрелем 2022 года подорожали на 15,1%, непродовольственные товары – 11,3%, услуги – 10,7%.
По данным статистики, в апреле мясо и мясная продукция подорожали на 1,4%, молочная продукция - на 0,1%, фрукты - на 2,3%, варенье, мед, шоколад и конфеты – на 0,3%, сахар, чай и какао – на 0,2%, минеральные и прохладительные напитки - на 0,6%, спиртные напитки – на 0,4%, табачные изделия – на 3,3%.
В апреле цены подешевели на хлеб, хлебобулочные изделия и крупы - на 0,5%, рыба и рыбная продукция - на 0,6%, яйца – на 2,8%, сливочное и растительное масла - на 0,6%, овощи – на 1,7%.
По данным статистики, среднегодовая инфляция на конец апреля 2023 года замедлилась до 13,5% против 13,8% на конец марта. При этом среднегодовой рост цен на продовольственные товары составил 16,6%, непродовольственные товары – на 11,8%, услуги – на 10,7%.
Согласно прогнозам министерства экономики, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2023 году составит 6,9%.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2022 году составила 13,9%.
Н.Аббасова
Второй ЖК в Шуше будет рассчитан на 238 квартир
ЖК в Шуше будет сдан в эксплуатацию в конце 2023 года
Алиев прокомментировал установку ППП на границе Азербайджана и Армении на въезде в Лачинский район
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Президент Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева
Международный туризм в первом квартале года восстановился на 80% от уровня 2019 г. - UNWTO
Алиев посещает Cальянский район
Президент Грузии предлагает ввести визы для российских граждан
Экс-премьера Пакистана Имрана Хана заключили под стражу на восемь дней
Пашинян и Ховаев обсудили нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС