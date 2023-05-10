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Дальнее зарубежье 10.05.2023 20:08

ЕС организовал воздушный мост для гуманитарной помощи Судану

Европейская комиссия (ЕК) сообщила в среду о запуске воздушного моста для доставки в Судан критически важных грузов своим гуманитарным партнерам, работающим в обстановке острого военного конфликта в стране.

"30 тонн предметов первой необходимости, включая питьевую воду, средства санитарии и гигиены, а также оборудование для укрытий, были перевезены со складов ООН в Дубае в Порт-Судан. По прибытии они были переданы представителям ЮНИСЕФ и Всемирной продовольственной программы", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в Брюсселе.

В Еврокомиссии объяснили, что гуманитарный воздушный мост организован в рамках Европейского потенциала гуманитарного реагирования - "инструмента, предназначенного для заполнения пробелов в гуманитарном реагировании на стихийные бедствия и техногенные катастрофы".

В Брюсселе напомнили, что ЕС уже выделил 200 тыс. евро для немедленной поддержки населения и оказания первой помощи получившим ранения или подвергающимся высокому риску в столице - Хартуме и других районах, пострадавших от продолжающегося насилия.

Это финансирование добавлено к 73 млн евро, уже выделенных Судану в 2023 году на гуманитарную помощь, уточняют в Еврокомиссии.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, СУДАН, ГУМПОМОЩЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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