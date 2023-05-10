Чехия увеличила в I кв. импорт нефти из Азербайджана в 1,6 раза г/г

Чехия в марте импортировала из Азербайджана 130,702 тыс. тонн нефти на 81,630 млн евро.

Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статуправлении Чехии.

Азербайджан в марте 2022 года поставил в Чехию 26,982 тыс. т нефти на 17,341 млн евро. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт нефти в Чехию из Азербайджана в марте вырос в физическом выражении в 4,8 раза, в денежном - в 4,7 раза.

В целом, Чехия в первом квартале 2023 года импортировала из Азербайджана 523,727 тыс. т нефти (рост в 1,6 раза по сравнению с январем-мартом 2022г – ИФ) на 329,298 млн евро (рост в 1,7 раза).

По данным ведомства, Чехия, в целом, закупила в марте 509,830 тыс. т нефти (рост на 11,5% год к году/г/г), потратив на эти цели 222,859 млн евро (снижение на 17,2%).

В тройку основных поставщиков нефти в Чехию за отчетный период вошли: Россия (330,404 тыс. т на 107,639 млн евро), Азербайджан (130,702 тыс. т на 81,630 млн евро) и Казахстан (48,724 тыс. т на 33,589 млн евро).

Р.Керимов