Чехия увеличила в I кв. импорт нефти из Азербайджана в 1,6 раза г/г

Чехия в марте импортировала из Азербайджана 130,702 тыс. тонн нефти на 81,630 млн евро.
Об этом сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в статуправлении Чехии.
Азербайджан в марте 2022 года поставил в Чехию 26,982 тыс. т нефти на 17,341 млн евро. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт нефти в Чехию из Азербайджана в марте вырос в физическом выражении в 4,8 раза, в денежном - в 4,7 раза.
В целом, Чехия в первом квартале 2023 года импортировала из Азербайджана 523,727 тыс. т нефти (рост в 1,6 раза по сравнению с январем-мартом 2022г – ИФ) на 329,298 млн евро (рост в 1,7 раза).
По данным ведомства, Чехия, в целом, закупила в марте 509,830 тыс. т нефти (рост на 11,5% год к году/г/г), потратив на эти цели 222,859 млн евро (снижение на 17,2%).
В тройку основных поставщиков нефти в Чехию за отчетный период вошли: Россия (330,404 тыс. т на 107,639 млн евро), Азербайджан (130,702 тыс. т на 81,630 млн евро) и Казахстан (48,724 тыс. т на 33,589 млн евро).
Р.Керимов
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