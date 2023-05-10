Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8652 RUR   0.0218 GBR   2.1458 TRY   0.0871

Цена на нефть

09.05 $/bbl +/- WTI 73.71 +0.55 Brent 77.44 +0.43

Дальнее зарубежье 10.05.2023 17:03

В Тель-Авиве сработала воздушная тревога, в аэропорту имени Бен-Гуриона приостановили прием рейсов

В Тель-Авиве в среду на фоне эскалации напряженности вокруг сектора Газа прозвучали сирены воздушной тревоги, слышны взрывы, сообщает Times of Israel.

В аэропорту имени Бен-Гуриона временно запретили сажать самолеты. Поступило распоряжение, чтобы самолеты, которые собирались приземлиться, пока оставались в воздухе.

По данным издания, сирены воздушной тревоги также прозвучали в городах Рамат-Ган, Гиватаим, Бат-Ям, Холон.

Со своей стороны израильский портал Arutz Sheva сообщает, что в среду палестинцы выпустили из сектора Газа десятки ракет по центральной и южной части Израиля. Сначала сирены воздушной тревоги активировали в Сдероте. По нему запустили девять ракет, одна попала прямо в жилой дом. В тот момент здание было пустым, никто не пострадал. Times of Israel сообщает, что остальные ракеты перехватила система ПРО "Железный купол".

По данным представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на пуски ракет израильские силы обстреляли ракетные установки и минометные позиции группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.

Также ранее в среду израильский самолет нанес удары по сектору Газа, погиб как минимум один палестинец.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, ТЕЛЬ/АВИВ, ТРЕВОГА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az