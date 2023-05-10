В Тель-Авиве сработала воздушная тревога, в аэропорту имени Бен-Гуриона приостановили прием рейсов

В Тель-Авиве в среду на фоне эскалации напряженности вокруг сектора Газа прозвучали сирены воздушной тревоги, слышны взрывы, сообщает Times of Israel.
В аэропорту имени Бен-Гуриона временно запретили сажать самолеты. Поступило распоряжение, чтобы самолеты, которые собирались приземлиться, пока оставались в воздухе.
По данным издания, сирены воздушной тревоги также прозвучали в городах Рамат-Ган, Гиватаим, Бат-Ям, Холон.
Со своей стороны израильский портал Arutz Sheva сообщает, что в среду палестинцы выпустили из сектора Газа десятки ракет по центральной и южной части Израиля. Сначала сирены воздушной тревоги активировали в Сдероте. По нему запустили девять ракет, одна попала прямо в жилой дом. В тот момент здание было пустым, никто не пострадал. Times of Israel сообщает, что остальные ракеты перехватила система ПРО "Железный купол".
По данным представителя армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), в ответ на пуски ракет израильские силы обстреляли ракетные установки и минометные позиции группировки "Исламский джихад" в секторе Газа.
Также ранее в среду израильский самолет нанес удары по сектору Газа, погиб как минимум один палестинец.
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