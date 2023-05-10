Президент Грузии предлагает ввести визы для российских граждан

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в связи с решением российского руководства возобновить авиасообщение с Грузией и отменить визовой режим для грузинских граждан грузинское правительство должно ясно заявить о своей позиции.
"Я предлагаю созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть введение виз для российских граждан сроком на три месяца, что необходимо для нас с учетом внутренних вызовов. Необходим больший контроль государства в отношении россиян, въезжающих в нашу страну, поэтому необходимо принять какие-то меры, чтобы все это находились в нормальных цивилизованных рамках", - сказала Зурабишвили в среду на брифинге.
Она отметила, что "Грузия не нуждается в каких-то якобы уступках со стороны России".
Зурабишвили считает, что решение российского руководства "противоречит интересам Грузии".
В настоящее время россияне посещают Грузию в безвизовом режиме.
Ранее в среду был опубликован указ президента РФ, согласно которому Россия с 15 мая 2023 года отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.
Другим указом президента РФ были сняты ограничения на полеты между Россией и Грузией, прямое авиасообщение между которыми было прервано в июле 2019 года.
Второй ЖК в Шуше будет рассчитан на 238 квартир
ЖК в Шуше будет сдан в эксплуатацию в конце 2023 года
Алиев прокомментировал установку ППП на границе Азербайджана и Армении на въезде в Лачинский район
Еврокомиссия объявила первый тендер на совместную закупку газа
Авиакомпании РФ будут летать между Москвой и Тбилиси по 7 раз в неделю
Чехия увеличила в I кв. импорт нефти из Азербайджана в 1,6 раза г/г
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Президент Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева
Международный туризм в первом квартале года восстановился на 80% от уровня 2019 г. - UNWTO
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС