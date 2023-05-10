Президент Грузии предлагает ввести визы для российских граждан

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что в связи с решением российского руководства возобновить авиасообщение с Грузией и отменить визовой режим для грузинских граждан грузинское правительство должно ясно заявить о своей позиции.

"Я предлагаю созвать Совет национальной безопасности и рассмотреть введение виз для российских граждан сроком на три месяца, что необходимо для нас с учетом внутренних вызовов. Необходим больший контроль государства в отношении россиян, въезжающих в нашу страну, поэтому необходимо принять какие-то меры, чтобы все это находились в нормальных цивилизованных рамках", - сказала Зурабишвили в среду на брифинге.

Она отметила, что "Грузия не нуждается в каких-то якобы уступках со стороны России".

Зурабишвили считает, что решение российского руководства "противоречит интересам Грузии".

В настоящее время россияне посещают Грузию в безвизовом режиме.

Ранее в среду был опубликован указ президента РФ, согласно которому Россия с 15 мая 2023 года отменяет визовый режим для граждан Грузии, за исключением лиц, въезжающих в РФ с целью трудовой деятельности.

Другим указом президента РФ были сняты ограничения на полеты между Россией и Грузией, прямое авиасообщение между которыми было прервано в июле 2019 года.