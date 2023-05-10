Инфляция в США в апреле неожиданно замедлилась до 4,9%, минимума за 2 года

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.
Инфляция замедлилась по сравнению с 5% в марте и достигла минимума с апреля 2021 года.
Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сохранения инфляции на мартовском уровне.
Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 5,1% после снижения на 6,4% в марте, тогда как цены на продукты питания в апреле поднялись на 7,7% после повышения на 8,5% месяцем ранее.
Относительно предыдущего месяца индекс CPI в апреле увеличился на 0,4% (в марте рост составлял 0,1%). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.
Тем временем рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после подъема на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.
Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.
Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.
Второй ЖК в Шуше будет рассчитан на 238 квартир
ЖК в Шуше будет сдан в эксплуатацию в конце 2023 года
Алиев прокомментировал установку ППП на границе Азербайджана и Армении на въезде в Лачинский район
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Президент Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева
Международный туризм в первом квартале года восстановился на 80% от уровня 2019 г. - UNWTO
Алиев посещает Cальянский район
В Тбилиси разрешат полеты в Грузию только неподсанкционным авиакомпаниям РФ
ДОВСЕ окончательно стал пережитком прошлого - Рябков
Семья Байдена во времена его вице-президентства пыталась скрыть получение более $10 млн из иностранных источников
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС