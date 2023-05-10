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Макроэкономика 10.05.2023 20:42

Инфляция в США в апреле неожиданно замедлилась до 4,9%, минимума за 2 года

Потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны.

Инфляция замедлилась по сравнению с 5% в марте и достигла минимума с апреля 2021 года.

Опрошенные Bloomberg аналитики ожидали сохранения инфляции на мартовском уровне.

Цены на энергоносители в прошлом месяце сократились на 5,1% после снижения на 6,4% в марте, тогда как цены на продукты питания в апреле поднялись на 7,7% после повышения на 8,5% месяцем ранее.

Относительно предыдущего месяца индекс CPI в апреле увеличился на 0,4% (в марте рост составлял 0,1%). Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, составленным Trading Economics.

Тем временем рост потребительских цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) замедлился до 5,5% в годовом выражении после подъема на 5,6% в марте и совпал с ожиданиями рынка. В помесячном исчислении показатель ожидаемо увеличился на 0,4% после аналогичного роста месяцем ранее.

Федеральная резервная система внимательно следит за данными о темпах роста потребительских цен в стране, которые являются одним из важных факторов при принятии решений относительно денежно-кредитной политики. Целевой уровень инфляции ЦБ составляет 2%.

Следующее заседание Федрезерва состоится 15-16 июня.

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Тэги: США, ПОТРЕБИТЕЛИ, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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