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Это интересно 10.05.2023 16:51

Президент Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил могилу Гейдара Алиева по случаю 100-летия со дня рождения Общенационального лидера, сообщает официальный сайт главы государства.

Также могилу Общенационального лидера в Аллее почетного захоронения посетили первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи главы государства.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЕЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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