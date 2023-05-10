Президент Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду посетил могилу Гейдара Алиева по случаю 100-летия со дня рождения Общенационального лидера, сообщает официальный сайт главы государства.
Также могилу Общенационального лидера в Аллее почетного захоронения посетили первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи главы государства.
Б.Рустамбеков
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