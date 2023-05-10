В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 11 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 831 тыс. 599, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Днем ранее сообщалось о 25 случаях.
За 24 часа летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции зарегистрировано не было (накануне умерли трое больных COVID-19).
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 10 тыс. 260 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечился 821 тыс. 201 человек (+45 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 138 человек.
За сутки медики провели 827 тестов на коронавирус против 1 тыс. 500 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 7 млн 600 тыс. 248 тестов на COVID-19.
Р.Керимов
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