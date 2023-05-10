Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8652 RUR   0.0218 GBR   2.1458 TRY   0.0871

Цена на нефть

09.05 $/bbl +/- WTI 73.71 +0.55 Brent 77.44 +0.43

Дальнее зарубежье 10.05.2023 21:20

Король Саудовской Аравии пригласил Асада на саммит ЛАГ

Президент Сирии Башар Асад получил приглашение от саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда принять участие в саммите Лиги арабских государства (ЛАГ), сообщают арабские СМИ со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.

Саммит запланирован на 19 мая, он пройдет в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. Это приглашение последовало после решения ЛАГ восстановить участие Сирии в работе организации.

Отмечается, что приглашение Асаду передали через саудовского посла в Иордании Наифа Ас-Судаири.

В канцелярии президента Сирии отметили, что глава государства "с благодарностью принял приглашение" и указал, что этот саммит "усилит межарабское взаимодействие для достижения чаяний арабских народов".

Ранее в мае министры иностранных дел стран ЛАГ согласились восстановить членство Сирии в организации, приостановленное более 10 лет назад.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ЛАГ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az