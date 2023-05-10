Король Саудовской Аравии пригласил Асада на саммит ЛАГ

Президент Сирии Башар Асад получил приглашение от саудовского короля Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда принять участие в саммите Лиги арабских государства (ЛАГ), сообщают арабские СМИ со ссылкой на канцелярию сирийского лидера.

Саммит запланирован на 19 мая, он пройдет в городе Джидда на западе Саудовской Аравии. Это приглашение последовало после решения ЛАГ восстановить участие Сирии в работе организации.

Отмечается, что приглашение Асаду передали через саудовского посла в Иордании Наифа Ас-Судаири.

В канцелярии президента Сирии отметили, что глава государства "с благодарностью принял приглашение" и указал, что этот саммит "усилит межарабское взаимодействие для достижения чаяний арабских народов".

Ранее в мае министры иностранных дел стран ЛАГ согласились восстановить членство Сирии в организации, приостановленное более 10 лет назад.