Путин поручил заключить соглашение между РФ и КНР по проекту о зерновом коридоре

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения с КНР по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай".
Поручение дано по итогам совещания по вопросам развития дальневосточных городов, которое состоялось 14 марта.
Межправительственное соглашение должно быть направлено на увеличение производства зерна в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах, а также его экспорта на рынок Китая.
Срок выполнения - до 1 октября 2023 года.
Как сообщалось, ключевым элементом проекта "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай" является Забайкальский зерновой терминал, который был пущен 6 сентября 2022 года. Это первый в мире специализированный железнодорожный терминал и самый крупный объект зерновой логистики в РФ. Инвестиции в него составили 9 млрд рублей, это полностью частные средства. Терминал решает проблему разноколейности железнодорожных путей России и Китая при поставках зерна. Кроме того, он обеспечивает полную прослеживаемость зерна.
Мощности терминала рассчитаны на перевалку 8 млн тонн зерна в год.
ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" (оператор терминала) также приступила к реализации программы по строительству семи узловых модернизированных линейных элеваторов вдоль Транссибирской магистрали общим объемом хранения в 1,4 млн тонн на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, а также морского терминала на Дальнем Востоке и зерновых хабов в Казахстане для перевалки российского зерна.
Второй ЖК в Шуше будет рассчитан на 238 квартир
ЖК в Шуше будет сдан в эксплуатацию в конце 2023 года
Алиев прокомментировал установку ППП на границе Азербайджана и Армении на въезде в Лачинский район
В Азербайджане не зарегистрировано новых летальных исходов из-за COVID-19
Президент Азербайджана посетил могилу Гейдара Алиева
Международный туризм в первом квартале года восстановился на 80% от уровня 2019 г. - UNWTO
Алиев посещает Cальянский район
В Тбилиси разрешат полеты в Грузию только неподсанкционным авиакомпаниям РФ
ДОВСЕ окончательно стал пережитком прошлого - Рябков
Семья Байдена во времена его вице-президентства пыталась скрыть получение более $10 млн из иностранных источников
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Банк Республика запустил кредитную кампанию «Беззаботное лето»!
В Kapital Bank в очередной раз прошла акция по сдаче крови
В Бакинской высшей школе нефти состоялся 1-й Бизнес-форум БВШН, посвященный юбилею Великого Лидера Гейдара Алиева
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС