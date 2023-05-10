На заводе боеприпасов в Швеции произошел взрыв

Взрыв произошел на производящем боеприпасы заводе в Швеции, пострадал как минимум один человек, сообщает в среду Associated Press.

На данный момент неизвестно, что именно стало причиной взрыва, однако полицейские считают, что он произошел не в процессе производства, а из-за ошибки во время ремонтных работ.

Инцидент произошел на заводе малокалиберных боеприпасов в городе Карлсборг, примерно в 220 км от Стокгольма.