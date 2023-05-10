Объем золота в ETF в апреле вырос еще на 15 тонн

Мировые ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) в апреле продолжили наращивать объемы золота, приток составил 15,2 тонны на $824 млн, подсчитал World Gold Council (WGC).
Продолжающийся рост цен на золото на фоне снижения доходности и ослабления доллара поддерживал спрос на золотые ETF, поясняет WGC, хотя по сравнению с мартом приток замедлился.
Пока закупок марта-апреля недостаточно, чтобы компенсировать потери января-февраля. В общей сложности за 4 месяца отток золота из ETF составил 13,5 тонны на $654 млн. На конец апреля объем золота в мировых ETF составил 3 тыс. 459 тонны на $220,8 млрд.
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