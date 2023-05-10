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Глава Военного комитета НАТО заявил, что альянс не считает Китай угрозой

Военное командование НАТО не считает Китай военной угрозой для альянса и потому - не занимается разработкой планов на случай конфликта, заявил в среду председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Мы квалифицируем Китай не как угрозу, а как вызов (...). И мы не разрабатываем военных планов, имеющих отношение к Китаю", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Бауэр пояснил, что в альянсе угрозой считают Россию и международный терроризм. Поэтому военное командование разрабатывает планы именно на случай противостояния с РФ и с террористами.

Бауэр добавил, что такая позиция альянса не означает, что командование ВС отдельных стран-членов не занимается стратегическим планированием на случай вооруженного конфликта с КНР.

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Тэги: НАТО, КИТАЙ, ПЛАНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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