Золото вернулось к снижению после данных об инфляции

Цены на золото, начавшие расти после выхода данных о замедлении инфляции в США, снова вернулись к снижению вечером в среду.
Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 20:30 по бакинскому времени понизились на 0,5%, до $2032,3 за тройскую унцию.
Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 4,9% в годовом выражении после подъема на 5% в марте. Таким образом, инфляция достигла минимума с апреля 2021 года.
Апрельские данные об инфляции не подтверждают, что Федрезерв возьмет паузу в июне или июле, сказал глава отдела исследований в Insignia Consultants Чинтан Карнани.
"Трейдеры разочарованы, поскольку они не получили ясности относительно сроков снижения ставки и паузы в её повышении, поэтому они фиксируют прибыль", - добавил он.
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