На встрече по зерновой сделке в Стамбуле обсуждается ее продление на два месяца

Делегации Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле обсуждают продление зерновой сделки на два месяца, сообщает в среду издание Daily Sabah со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Встреча между делегациями Турции, России, Украины и ООН в Стамбуле сосредоточена на продлении черноморской зерновой инициативы еще на два месяца", - приводит издание слова Чавушоглу.

Ранее сообщалось, что Чавушоглу в Москве провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, на которой они обсудили зерновую сделку и ситуацию в Украине.

Зерновую сделку заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.