Семья Байдена во времена его вице-президентства пыталась скрыть получение более $10 млн из иностранных источников

Члены семьи президента США Джо Байдена получили миллионы долларов от граждан и компаний иностранных государства и, возможно, пытались скрыть это, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на комитет Палаты представителей США по надзору и подотчётности.
Согласно документу, подготовленному этим комитетом, семья политика и их партнеры учредили более 20 компаний и получили свыше $10 млн из иностранных источников в период, когда Байден занимал пост вице-президента США. В частности, деньги в США переводили юридические лица из Китая и Румынии.
По словам председателя комитета Джеймса Комера, полученная информация также предполагает, что члены семьи Байдена пытались "оказать влияние и использовать бизнес-схемы", возможно, чтобы "скрыть источник и общий объем средств, полученных от иностранных компаний".
Он указал, что созданные родственниками Байдена компании базировались, главным образом, в Делавэре и Вашингтоне. В их учреждении помогли бизнес-партнеры Хантера Байдена, сына на тот момент вице-президента США.
Цель расследования комитета - выяснить, использовал ли Байден во время своего вице-президентства служебное положение для получения доходов из-за рубежа, и если да, то нарушил ли при этом закон. Издание Politico отмечает, что в подготовленном комитетом документе прямых обвинения в адрес самого президента США нет.
При этом Комер уверен, что Байден не мог не участвовать в описанных комитетом схемах. "Не думаю, что хоть кто-то в США считает совпадением, что целых девять членов семьи Байдена получали деньги (из-за рубежа - ИФ), - сказал он журналистам.
Байден занимал пост вице-президента США в период с 2009 по 2017 год.
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