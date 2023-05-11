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Оборона 11.05.2023 08:14

Армения устроила очередную провокацию на границе, тяжело ранен азербайджанский военный

Министерство обороны Азербайджана сообщило о ранении азербайджанского военного в результате обстрела со стороны ВС Армении на границе.

«Вечером 10 мая подразделения вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли интенсивному обстрелу из различных видов стрелкового оружия противоположные позиции Азербайджанской Армии, намеренно совершив провокацию. В результате прицельного огня со стороны противника был тяжело ранен в голову военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской Армии Махмудлу Муслим Видади оглу», - отмечает оборонное ведомство.

Раненый военнослужащий был немедленно доставлен в военно-медицинское учреждение.

«Несмотря на предупреждения о необходимости положить конец провокациям и намеренному обострению обстановки, армянская сторона в очередной раз нарушила режим прекращения огня. В направлении совершения провокации подразделениями Азербайджанской Армии были приняты необходимые ответные меры. Вся ответственность за эту намеренно совершенную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении», - подчеркнули в Минобороны.

Там добавили что ВС Армении продолжили обстрел позиций азербайджанских военных на границе и в четверг утром. «"Начиная с утра 11 мая, вооруженные силы Армении, еще более накалив обстановку, с позиций, расположенных в направлении Зода Басаркечерского района, обстреливают из минометов позиции азербайджанской армии. Подразделения армии Азербайджана принимают необходимые ответные меры», - уточнили в Минобороны.

Н.Аббасова, Х.Насирзаде

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Тэги: ВОЕННЫЙ, РАНЕНИЕ


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