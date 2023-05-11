ВС Армении обстреливают позиции азербайджанских военных из крупнокалиберных орудий и минометов – Минобороны Азербайджана

ВС Армении активно используют крупнокалиберные орудия и минометы для обстрела позиций азербайджанских военных на границе, сообщает Минобороны Азербайджана.

«ВС Армении с целью расширения масштаба своей провокации на границе используют крупнокалиберные орудия и минометы для обстрела позиций азербайджанских военных. ВС Азербайджана предпринимают решительные ответные меры», - подчеркивает оборонное ведомство.

В то же время азербайджанское издание Caliber, специализирующееся на военных новостях, пишет, что Армения активно использует дроны-камикадзе для ударов по позициям ВС Азербайджана на границе.

«Боестолкновения (на границе Азербайджана и Армении – ИФ) продолжаются. Армянская сторона активно использует барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) против позиций азербайджанской армии, на данный момент зафиксировано пять мощных взрывов. Ожидается еще более масштабное их применение. Согласно первичным данным, речь может идти о дронах иранского производства», - подчеркивает издание.

Р.Ахмедов