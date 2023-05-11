Израиль продолжает наносить удары по объектам группировки "Исламский джихад" в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа, сообщает в среду вечером Times of Israel.
В частности, ВВС Израиля атаковали беспилотниками дом члена этой военизированной группировки на севере сектора Газа. Данных о жертвах или пострадавших в результате удара пока нет.
По информации издания, около 400 ракет за несколько часов было выпущено из сектора Газа по Израилю, в частности, по городам и населенным пунктам на юге и в центральной части страны.
Согласно данным военных, около 100 выпущенных ракет не преодолели границу сектора Газа и упали на палестинской территории. Большая часть остальных ракет была перехвачена системой ПРО "Железный купол".
Ранее в среду в Тель-Авиве сработала воздушная тревога, в аэропорту имени Бен-Гуриона приостановили прием рейсов.
Накануне ЦАХАЛ сообщила, что израильским военным удалось ликвидировать трех командиров "Исламского джихада". В "Исламском джихаде" подтвердили гибель этих людей и пообещали принять ответные меры.
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