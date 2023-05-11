Пекин отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США

Китай отказался от предложения США организовать встречу министров обороны двух стран Ли Шанфу и Ллойда Остина, используя для этого совместное участие двух министров в "Диалоге Шангри-Ла" в Сингапуре в начале июня, сообщила Financial Times, озаглавив статью "Китай вылил ушат холодной воды на предложение о встрече".
"Китай сообщил США, что вероятность встречи министров обороны двух стран на форуме по безопасности в Сингапуре невелика из-за спора о санкциях - последнего препятствия для диалога на высшем уровне между двумя державами", - пишет издание.
Пентагон заявил, что хочет поддержания "открытых линий связи" с китайскими военными лидерами, обвинив Китай в тупиковой ситуации.
"Это было решение Китайской Народной Республики проигнорировать, отклонить или отменить многочисленные запросы США на общение на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Ли Шанфу находится под американскими санкциями в связи тем, что в период, когда он возглавлял департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, Китай закупил в России самолеты Су-35 и оборудование для зенитных ракетных комплексов С-400.
Наблюдатели обращают внимание, что администрация президента Джо Байдена проявляет явную заинтересованность в возобновлении контактов между двумя странами по военной линии, которые были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года.
После этого Китай отклонил несколько попыток Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону, напоминает газета.
Дальнейшее охлаждение отношений между двумя странами последовало за встречей в США спикера палаты представителей американского конгресса Кевина Маккарти с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь.
Это, считают эксперты, также является одной из причин, почему до сих пор не состоялся телефонный разговор между Байденом и председателем КНР Си Цзиньпином, хотя Вашингтон объявлял, что он пройдет вскоре после сессии Всекитайского собрания народных представителей, которая закрылась в марте.
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