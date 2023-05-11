Бывший президент США Трамп высказался за скорейшее урегулирование украинского конфликта

Экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала CNN заявил о необходимости скорейшего урегулирования украинского кризиса.
Он отметил, что в настоящее время вопрос стоит не в том, кто одержит победу, "я рассуждаю с точки зрения урегулирования", сказал он.
По его словам, он, будучи президентом "сделал бы это в течение 24 часов", встретившись с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Одновременно Трамп обвинил администрацию нынешнего главы государства Джо Байдена в том, что она поставляет Киеву слишком много оружия.
"Мы отдали так много, что у нас не осталось боеприпасов для себя" - заявил Трамп.
Он официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах 2024 года.
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