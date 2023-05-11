Дефицит бюджета США за семь месяцев фингода вырос в 2,6 раза

Профицит госбюджета США в апреле составил $176,181 млрд, что на 43% меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($308,215 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета упали более чем на 26% - до $638,52 млрд. Расходы уменьшились на 16,8% и составили $462,34 млрд.
Между тем за семь месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось в 2,6 раза относительно аналогичного периода годом ранее - до $924,523 млрд.
Объем поступлений в бюджет США с начала текущего фингода сократился на 10%, составив $2,687 трлн.
При этом расходы выросли на 7,9% и достигли $3,611 трлн. В том числе процентные выплаты по госдолгу подскочили на 31% (до $460,3 млрд) из-за повышения процентных ставок Федеральной резервной системой.
Как сообщалось, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.
Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.
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