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Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 72.56 -1.15 Brent 76.41 -1.03

ТЭК 11.05.2023 09:21

Нефть растет после снижения накануне, Brent выше $77 за баррель

Нефтяные котировки растут утром в четверг после снижения накануне, вызванного данными о росте запасов нефти в США.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 составляет $77,07 баррель, что на $0,66 (0,86%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В среду эти контракты подешевели на $1,03 (1,3%), до $76,41 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,6 (0,83%), до $73,16 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,15 (1,6%), до $72,56 за баррель.

Как стало известно в среду из еженедельного доклада министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе выросли на 2,95 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения на 2,5 млн баррелей. Подъем стал первым за четыре недели.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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