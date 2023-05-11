Инфляция в КНР в апреле была минимальной с февраля 2021 года

Темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в апреле замедлились до 0,1% в годовом выражении с 0,7% в марте, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).
Апрельская инфляция является минимальной с февраля 2021 года.
Аналитики в среднем прогнозировали ее ослабление до 0,4%, отмечает Trading Economics.
Стоимость продуктов питания повысилась на 0,4% - самыми низкими темпами за 13 месяцев в связи с резким замедлением роста цен на свинину и свежие овощи.
Непродовольственные товары в апреле подорожали на 0,1%. Транспортные услуги подешевели на 3,3%, жилье - на 0,3%, тогда как услуги здравоохранения подорожали на 1%, образовательные услуги - на 1,9%.
Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей в прошлом месяце составила 0,7%, как и в марте.
Относительно предыдущего месяца индекс CPI в апреле опустился на 0,1% (-0,3% в марте). Снижение отмечено третий месяц подряд.
Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 3,6% в годовом выражении (-2,5% в марте). Снижение наблюдается уже семь месяцев подряд, в апреле оно стало максимальным с мая 2020 года.
Индекс PPI в апреле снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем.
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